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Лучшие заведения

Каталог заведений Минска >> Ночные клубы Минска

Клуб-ресторан "Овертайм".

Телефоны: 203 02 24, GSM 1-414-414
Адрес: проспект Победителей 4
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Авто-информация Минска >> СТО Минска

Автосервис "Варди".

Телефоны: vel 1-690-690 т. 294-34-30
Адрес: Минск, ул. Платонова 20
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Последние сдающиеся квартиры в Минске

31.12.16 19:09 Сдается квартира: Комнат: 1 - 200$ Подробнее...
Сдается одна комнатная квартира не далеко от станции метро каменная горка на длительный срок с...
31.12.16 08:50 Сдается квартира: Комнат: 2 - 320$ Подробнее...
Сдаётся 2-х комнатная квартира, в хорошем районе.
Панельный дом, 8 этаж. Современный ремонт,...
30.12.16 11:02 Сдается квартира: Комнат: 1 - 210$ Подробнее...
Стеклопакеты, ламинат, плитка, металлическая дверь, домофон, лоджия застеклена, мебель и техника...
30.12.16 09:33 Сдается квартира: Комнат: 1 - 200$ Подробнее...
Пятиэтажный дом, 5 этаж.
Прописан один человек.
Без мебели, плита будет.
Агентам...
30.12.16 08:45 Сдается квартира: Комнат: 1 - 150$ Подробнее...
Сдается 1 комната в 3-комнатной квартире в центре города по пр.Независимости, 23, в доме...

Последние бесплатные объявления Минска

31.12.16 20:31 Внутренняя отделка квартир.Ремонт.: Подробнее...
Опытные специалисты выполнят работу по ремонту квартир.тел 80256114692
31.12.16 11:40 Жилье: Подробнее...
Сниму однокомнатную квартиру на длительный срок без посредников,не дорого.Агенствам просьба не...
31.12.16 11:39 визитки. любая полиграфия. расклейка объявлений бесплатно при печати их у нас: Подробнее...
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30.12.16 19:18 Установка электронного декларирования Edeclaration: Подробнее...
Если у Вас не получается установить, настроить, обновить Edeclaration (электронное...
30.12.16 18:50 Обслуживание, ремонт компьютеров, ноутбуков в МИНСКЕ. ВЫЕЗД: Подробнее...
4623916 ВЕЛКОМ;
7965150 ЛАЙФ;
5407583 МТС.

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Новости Минска

В работу общественного транспорта 1 и 2 января числа вносятся изменения.
В связи с проведением мероприятий по празднованию Нового года, в работу общественного транспорта вносятся изменения, сообщает ГУ “Столичный транспорт и связь”. 01.01.2017 в период...
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С Новым годом!
Поздравляем с наступающим Новым годом, пусть он принесет радость, успех, победы и достижения. Пусть сбудутся все самые сокровенные желания! Желаем всего самого наилучшего!  
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ГАИ сообщает, где в январе будут расположены датчики фотофиксации в Минске.
Для соблюдения правил дорожного движения водителями и ограничения скорости на аварийно-опасных участках, ГАИ сообщает о местах расположения датчиков автоматической фиксации скорости в январе....
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Пассажирам поезда Минск — Гомель — Минск будут показывать фильмы.
Доступ к мультимедийному контенту организован в поездах межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ, курсирующих по маршруту Минск—Гомель—Минск. Реализация нового проекта,...
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С 1 января в Беларуси вырастет минимальная зарплата.
С 1 января минимальная зарплата в Беларуси вырастет до 265 рублей. Увеличение «минималки» предусмотрено постановлением Совмина № 1080 от 27 декабря. Рост составит меньше 26...
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