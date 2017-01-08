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Последние сдающиеся квартиры в Минске
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10.01.17 00:38 Сдается квартира: Комнат: 1 - 400$ Подробнее...
сдается чистая уютная квартира на длительный срок.Есть все необходимое для проживания
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09.01.17 22:08 Сдается квартира: Комнат: 2 - 190$ Подробнее...
Сдам 2 смежные комнаты в трёхкомнатной квартире 2-м девушкам на длительный срок. Соседка -...
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09.01.17 19:08 Сдается квартира: Комнат: 4 - 680$ Подробнее...
Выгодное предложение! Отличная 4-комнатная квартира в самом центре Минска! Просторная, уютная,...
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09.01.17 18:59 Сдается квартира: Комнат: 1 - 200$ Подробнее...
Квартира в хорошем состоянии, с мебелью, 5 минут ходьбы от метро (Партизанская).
Не студентам!
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09.01.17 18:15 Сдается квартира: Комнат: 1 - 220$ Подробнее...
Квартира после косметического ремонта, комната разделена на 2 части перегородкой, с мебелью....
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Последние бесплатные объявления Минска
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09.01.17 22:04 Ведущие на Ваш праздник! Молодые, современные, креативные.: Подробнее...
Свадьбы, корпоративы, выпускные, дни рождения, юбилеи, детские праздники, открытия магазинов....
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09.01.17 21:16 Сдается 2-х комнатная квартира без посредников: Подробнее...
Сдается на длительный срок без посредников. НЕ АГЕНСТВО!! В квартире имеется всё необходимое для...
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09.01.17 12:43 Киоск кофе стакан: Подробнее...
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09.01.17 10:28 Автоцентр Астор - профессиоанльное СТО: Подробнее...
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08.01.17 20:11 Обслуживание, ремонт компьютеров, ноутбуков в МИНСКЕ. ВЫЕЗД: Подробнее...
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Новости Минска
Беларусь вводит безвизовый режим для граждан 80 стран.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал Указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документом устанавливается безвизовый...
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На смену морозам придут снег и метели.
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Период сильных морозов подходит к концу, но на смену им придут сильные ветра и метели, об этом сообщает начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии...
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За прошедшие сутки сотрудники ГАИ оказали помощь более 60 водителям в Минске.
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По ситуации Гидрометцентра погода в начале недели будет также морозной, объявлении оранжевый уровень опасности, сообщает сайт ГАИ.
Только к середине недели заморозки уменьшатся, и погода...
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В выходные температура может понизиться до минус 32 градусов.
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До минус 32 градусов может понизиться температура воздуха в предстоящие выходные.
В Гидромете пояснили, что в ночь на 6 января во многих районах Витебской области температура воздуха понизится...
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В связи с непогодой ГАИ перешла на усиленный режим службы.
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ГАИ перешла на усиленный режим службы в связи с непогодой. Ожидаются сильные снегопады, гололедица, снежные заносы, сообщает БЕЛТА.
В связи с этим, Госавтоинспекцией организованы усиленные...
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