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Лучшие заведения

Каталог заведений Минска >> Пиццерии Минска

Пиццерия "Планета Pizza"

Отзывов:11
Телефоны: + 375 17 214 96 16
Адрес: Минск Рокоссовского 2 (2 этаж гипермаркета ГИППО )
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Туризм и отдых в Минске >> Гостиницы Минска

Гостиничный комплекс "Виктория".

Отзывов:3
Телефоны: Reception (24 часа): +375 (17) 239 77 77, Отдел бронирования: +375 (17) 239 77 44, 204 88 44. Факс: +375 (17) 204 88 33. Приемная Тел./ Факс: +375 (17) 209 60 40
Адрес: 220035, Республика Беларусь г. Минск, проспект Победителей, 59
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Последние сдающиеся квартиры в Минске

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Выгодное предложение! Отличная 4-комнатная квартира в самом центре Минска! Просторная, уютная,...
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Квартира в хорошем состоянии, с мебелью, 5 минут ходьбы от метро (Партизанская).
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Последние бесплатные объявления Минска

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Новости Минска

Беларусь вводит безвизовый режим для граждан 80 стран.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал Указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документом устанавливается безвизовый...
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На смену морозам придут снег и метели.
Период сильных морозов подходит к концу, но на смену им придут сильные ветра и метели, об этом сообщает начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии...
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За прошедшие сутки сотрудники ГАИ оказали помощь более 60 водителям в Минске.
По ситуации Гидрометцентра погода  в начале недели будет также морозной, объявлении оранжевый уровень опасности, сообщает сайт ГАИ. Только к середине недели заморозки уменьшатся, и погода...
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В выходные температура может понизиться до минус 32 градусов.
До минус 32 градусов может понизиться температура воздуха в предстоящие выходные. В Гидромете пояснили, что в ночь на 6 января во многих районах Витебской области температура воздуха понизится...
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В связи с непогодой ГАИ перешла на усиленный режим службы.
ГАИ перешла на усиленный режим службы в связи с непогодой. Ожидаются сильные снегопады, гололедица, снежные заносы, сообщает БЕЛТА. В связи с этим, Госавтоинспекцией организованы усиленные...
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